«Не допустим неуважения к нам». Рамос объяснил, почему вступил в перепалку с фанатом

Защитник «Севильи» Серхио Рамос объяснил, по какой причине он вступил в словесную перепалку с болельщиком во время того, как давал интервью после матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором андалусийский клуб проиграл «Атлетику» со счётом 2:0.

«Появился один человек, который начал перебивать меня, поэтому я счёл нужным прервать его. Мы против подобного проявления неуважения и отсутствия вежливости. Мы, футболисты, тоже часто страдаем, но потом, когда выигрываем, всё становится проще. Мы должны быть едины с болельщиками.

Мы знаем, что подвергаемся критике, но при этом не можем допустить неуважения к нам. «Севилья» выше этого», — приводит слова Рамоса Sport.es.

Напомним, после 19 туров Ла Лиги «Севилья» набрала 16 очков и на текущий момент занимает 16-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Атлетик» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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