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«Интер» не проигрывает в чемпионате Италии 15 матчей подряд

«Интер» не проигрывает в чемпионате Италии 15 матчей подряд
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Вчера, 28 января, «Интер» обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, беспроигрышная серия «Интера» в Серии А достигла 15 матчей. Миланский клуб 12 раз одержал победы и ещё три раза сыграл вничью.

Последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала в сентябре 2022 года в матче с «Сассуоло» (1:2).

После 22 туров «Интер» лидирует в Серии А с 54 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка), замыкает тройку «Милан» (46 очков).

Следующий матч «Интер» проведёт с «Ювентусом». Встреча на «Сан-Сиро» состоится 4 февраля в 22:45 мск.

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