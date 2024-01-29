В «Твенте» ответили, есть ли давление от государства из-за переговоров со «Спартаком»

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, есть ли на клуб давление со стороны нидерландских властей из-за переговоров с московским «Спартаком» по поводу возможного трансфера Манфреда Угальде. По словам представителя «Твенте», нет варианта, что правительство Нидерландов заблокирует сделку с российским футбольным клубом. Ранее в СМИ появлялись слухи о такой возможности.

«Есть ли какое-то давление от голландских властей на клуб? В таких случаях всегда есть дискуссии, без них не может обойтись. Но всё нормально.

На трансфер это никак не повлияет? Нет. Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».