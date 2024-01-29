Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» следят за тренером «Байера» Хаби Алонсо

«Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» следят за тренером «Байера» Хаби Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити», «Бавария», мадридский «Реал» и «Ливерпуль» следят за главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает BBC.

По информации источника, «горожане» присматриваются к испанскому тренеру на случай, если Хосеп Гвардиола не продлит истекающий следующим летом контракт. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле». Немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне «Байер» после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста ещё ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024, одержав 24 победы и трижды сыграв вничью.

Материалы по теме
Каррагер: Алонсо — самый яркий молодой тренер в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android