Каррагер: Алонсо — самый яркий молодой тренер в Европе

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о профессиональных успехах главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Англичанин и испанец вместе выступали за мерсисайдцев с 2004 по 2009 год.

«Только подумайте о тренерах, у которых учился Алонсо: Бенитес в «Ливерпуле», Моуринью и Анчелотти в «Реале» — все они очень сильные специалисты. И после того, что в этом сезоне показывает «Байер» можно смело заявить, что Хаби выглядит как самый яркий молодой тренер Европы. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Байер» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Алонсо набрали 49 очков после 19 матчей. Леверкузенцы опережают ближайшего преследователя, «Баварию», на два балла.