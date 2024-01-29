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Вратарь сборной Таджикистана Ятимов высказался о выходе команды в 1/4 финала Кубка Азии

Вратарь сборной Таджикистана Ятимов высказался о выходе команды в 1/4 финала Кубка Азии
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Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, высказался о выходе своей национальной команды в 1/4 финала Кубка Азии. Напомним, на стадии 1/8 финала была обыграна сборная ОАЭ (1:1, 5:3 — по пенальти).

«Конечно, в начале турнира мы были андердогами и не были фаворитами. Многие в нас не верили. Даже в то, что мы выйдем из группы. Но все ребята были одержимы. Мы прошли качественные сборы, все отдались. Считаю, что всё происходящее закономерно — воздаётся за труды.

В первую очередь за победу над ОАЭ хотел бы отметить ребят — очень чётко били свои удары в серии пенальти. Мы должны были заканчивать эту игру ещё в основное время. Мы совершили одну ошибку — на таких турнирах это не прощается, и пропустили ненужный гол», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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