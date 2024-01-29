Александр Тарханов: Дзагоеву лучше начинать тренерскую карьеру с детского футбола

Заслуженный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Осинькин – сильный тренер и команду хорошую делает, поэтому Алан там наберётся опыта. Может быть, потом будет помощником у Осинькина, который научит его правильно работать. А лучше начинать с детского футбола, потому что Алан ещё молодой парень. Если он проявит себя где-то в командах, может сменить того же Осинькина или пойдёт выше. Хороший выбор сделал Дзагоев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».