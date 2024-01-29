Умер лучший бомбардир сборной Панамы по футболу и участник ЧМ-2018 в России

Сегодня, 29 января 2024 году, ушёл из жизни лучший бомбардир сборной Панамы по футболу Луис Техада в возрасте 41 года, информирует ESPN.

Согласно сведениям источника, Техада потерял сознание во время матча ветеранов и позднее скончался в больнице.

Стоит отметить, что Техада завершил карьеру год назад — в январе 2023 года. Он является лучшим бомбардиром сборной Панамы в истории (107 матчей, 43 гола, семь ассистов). В составе национальной команды он принимал участие на чемпионате мира — 2018 в России. На российских полях Техада провёл два матча в рамках мундиаля, на который сборная Панамы отобралась впервые в своей истории.

Всего за карьеру Луис Техада провёл 431 матч на официальном уровне, забил 184 гола и отдал 63 результативные передачи.