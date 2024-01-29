Иордания обыграла Ирак и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
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Сегодня, 29 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором играли сборные Ирака и Иордании. Матч проходил на стадионе «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар) и начался в 14:30 по московскому времени. Победу со счётом 3:2 одержала национальная команда Иордании.
Первый гол в матче забил иорданский нападающий Язан Аль-Наймат, поразивший ворота сборной Ирака под занавес первого тайма. Во второй половине встречи иракцы забили два мяча и вышли вперёд, однако на последних минутах матчах Иордания оправила в ворота Ирака два гола и одержала победу в этой встрече.
Напомним, ранее в 1/8 финала Кубка Азии встречались сборные Австралии и Индонезии (4:0), а также национальные команды Таджикистана и ОАЭ (1:1, 5:3 по пенальти).
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