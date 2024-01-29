Защитник «Страсбурга» Ньямси в понедельник отправится в расположение «Локомотива»

Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси, сегодня, 29 января, попрощался с партнёрами по команде перед переходом в московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня же защитник вылетит в расположение российского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры по переходу игрока. Позже журналист Иван Карпов объявил предполагаемую сумму сделки — € 3,5 млн. Контракт может быть подписан на 3,5 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Жерзино Ньямси провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.