«Бавария» отреагировала на слухи о возможном уходе Тухеля в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» в лице генерального директора клуба Ян-Кристиана Дрезена, а также спортивного директора команды Кристофа Фройнда выпустила заявление по поводу слухов о возможном назначении главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля в «Барселону» на замену Хави, который ранее объявил об уходе из стана каталонцев по окончании сезона.

«Нашего главного тренера Томаса Тухеля в воскресенье во время визита в фан-клуб спросили болельщики о его тренерской карьере и предыдущем опыте работы за границей в «Пари Сен-Жермен» и «Челси», и он, конечно же, дал информацию об этом в разговоре. Он также ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Он никогда не говорил о Хави Эрнандесе и его преемнике, как это было ложно заявлено впоследствии. Мы больше не будем принимать такие необъективные заявления в адрес нашего тренера, которые всегда исходят из одного угла», — говорится в официальном заявлении мюнхенского клуба.

Напомним, ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что работа с одним из грандов испанского футбола его снова воодушевила бы. Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника — Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.

На данный момент после 19 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 47 очками. Лидером чемпионата является «Байер», в активе которого 49 очков.