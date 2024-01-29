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Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о работе клуба на трансферном рынке и заявил, что «сороки» не хотят нарушать правила финансового фэйр-плей.

«Сохранить состав без потерь и сделать лучшую команду из имеющихся игроков — это был бы лучший вариант для меня. Но в то же время мы стоим на страже будущего клуба и хотим принимать правильные решения с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. Мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей. И поэтому я буду поддерживать решения, которые принимаются на долгосрочную перспективу и которые принесут пользу клубу. Перспектива отсутствия новичков в зимнее окно становится реальнее с каждым часом. Вероятно, мы не будем никого приобретать, не продавая. Думаю, это в принципе невозможно для нас», — приводит слова Хау издание Independent.

После 21 тура АПЛ нынешнего сезона «Ньюкасл» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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