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«Ньюкасл» поборется с «ПСЖ» за подписание Леау

«Ньюкасл» поборется с «ПСЖ» за подписание Леау
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«Ньюкасл» готов предпринять попытки по подписанию вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау, сообщает Telefoot.

По информации источника, «сороки» в ближайшее время выйдут на «Милан» с предложением по 24-летнему футболисту. На Леау также претендует «ПСЖ». Парижане уже начали работу над приобретением атакующего игрока. Отмечается, что португалец заинтересован в переходе во французскую команду предстоящим летом.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне вингер провёл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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