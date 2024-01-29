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«Бетис» планирует усилиться чемпионом мира — 2022

«Бетис» планирует усилиться чемпионом мира — 2022
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Защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико может стать игроком «Бетиса». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство испанского клуба в ближайшее время отправит официальный запрос «Лиону». После ответа «Олимпика» боссы «Бетиса» предпримут попытки по подписанию 31-летнего игрока обороны.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Тальяфико выступает за «Лион» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл за «Олимпик» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Лион» сербского полузащитника Неманьи Матича.

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