«Лион» объявил о переходе Неманьи Матича

Полузащитник Неманья Матич стал игроком «Лиона». Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

Фото: ФК «Лион»

Отмечается, что срок контракта футболиста с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила € 2,6 млн.

«Лион» рад, что сумел привлечь в клуб такого харизматичного и опытного игрока, как Неманья Матич», — написано в заявлении клуба.

Предыдущим клубом 35-летнего Неманьи Матича был французский «Ренн». В текущем сезоне чемпионата Франции он провёл 13 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на счету Матича шесть игр и две результативные передачи в Лиге Европы УЕФА.

«Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 19 матчей.