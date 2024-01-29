«Барса» хотела подписать Киммиха, Силву и Субименди для Хави, но не смогла из-за финансов

Испанская «Барселона» хотела подписать игрока «Баварии» Йозуа Киммиха, футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силву и полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди для главного тренера каталонцев Хави, но не смогла совершить эти трансферы из-за плохих финансов клуба, сообщает Cadena Ser.

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По информации источника, Хави видит, что будущее «Барселоны» не выглядит лучше, потому что экономическая ситуация команды очень плохая. Именно спортивный директор испанской команды Деку сказал Хави забыть о Киммихе, Силве и Субименди, потому что «Барселоне» невозможно конкурировать, привлекая футболистов такой категории.

Напомним, о решении испанского специалиста покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).