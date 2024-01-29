«Барса» хотела подписать Киммиха, Силву и Субименди для Хави, но не смогла из-за финансов

Испанская «Барселона» хотела подписать игрока «Баварии» Йозуа Киммиха, футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силву и полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди для главного тренера каталонцев Хави, но не смогла совершить эти трансферы из-за плохих финансов клуба, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, Хави видит, что будущее «Барселоны» не выглядит лучше, потому что экономическая ситуация команды очень плохая. Именно спортивный директор испанской команды Деку сказал Хави забыть о Киммихе, Силве и Субименди, потому что «Барселоне» невозможно конкурировать, привлекая футболистов такой категории.
Напомним, о решении испанского специалиста покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).