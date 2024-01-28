Хави: подписание Витора Роке — это решение клуба, а не только Деку

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал отсутствие форварда Витора Роке в стартовом составе каталонцев в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5).

«Позвольте мне уточнить: подписание Роке — это совместное решение клуба, а не только Деку. Мы все доверяем Витору.

С «Вильярреалом» Роке не сыграл 90 минут из-за моего тактического решения. Однако он уже выходил в старте с «Бетисом», и он продолжит оставаться игроком, который будет важен для нас», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).



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Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард пока что провёл за каталонцев пять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.