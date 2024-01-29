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Дмитрий Булыкин: переход Ивана Игнатьева в «Железничар» — это два шага назад

Дмитрий Булыкин: переход Ивана Игнатьева в «Железничар» — это два шага назад
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе экс-игрока «Сочи» Ивана Игнатьева в боснийский «Железничар».

«Я думаю, что переход Игнатьева в «Железничар» — это два шага назад. Но если он хочет играть в Европе, то может быть и правильно поступил. Вряд ли он думал о высокой зарплате. Думаю, он хочет там заиграть и, возможно, поехать куда-то дальше. Всё будет зависеть от него и партнёров, потому что нападающие — люди зависимые, нужно полное взаимопонимание.

Моё мнение, что сербский чемпионат — не тот чемпионат, в который стоит уходить для развития футбольной карьеры. Возможно, не было достойных предложений и он выбрал этот путь. Ни в Сербии, ни в Хорватии не котируются местные чемпионаты и больших зарплат нет. Посмотрим, как у него получится. Может он станет хорошим бомбардиром и перейдёт в хороший чемпионат, что тоже вполне возможно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьев подпишет контракт с боснийской командой в ближайшие дни. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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