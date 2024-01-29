Экс-игрок «Спартака»: если бы Россия участвовала в Кубке Азии, то боролась бы за золото

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов предположил, как могла бы выступить сборная России на Кубке Азии, который проходит в эти дни.

«Если бы сборная России участвовала в Кубке Азии, на что бы команда Валерия Карпина могла здесь претендовать с таким уровнем соперников? Если бы Россия участвовала, то боролась бы за чемпионство. Российский футбол на хорошем уровне, хотя некоторые говорят, что он деградирует. Я считаю, что ничего подобного нет. Думаю, Россия, Иран, Корея, Япония и Австралия боролись бы за победу в Кубке Азии», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). При этом национальная команда России до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.