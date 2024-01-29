Португальская «Арока» подписала белорусского нападающего Морозова у минского «Динамо»

Португальская «Арока» подписала белорусского нападающего Владислава Морозова у минского «Динамо».

23-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за минскую команду 34 матча во всех турнирах, где отметился 19 забитыми мячами и восемью результативными действиями. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 900 тыс.

Кроме того, футболист заигран за сборную Беларуси, за которую сыграл девять матчей, где отметился двумя голами. Ранее игрок выступал за «Динамо» Брест, «Рух» и «Ислочь».

На данный момент после 19 сыгранных матчей португальского чемпионата «Арока» располагается на 19-м месте с 22 очками. Лидером чемпионата является лиссабонский «Спортинг», который в своём активе имеет 46 очков после 18 проведённых игр.