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Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
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Сборная Кабо-Верде с Ленини обыграла Мавританию и прошла в 1/4 Кубка африканских наций

Сборная Кабо-Верде с Ленини обыграла Мавританию и прошла в 1/4 Кубка африканских наций
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Сегодня, 29 января, завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кабо-Верде и Мавритании. Команды играли на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу кабовердианцев.

Единственный мяч забил Райан Мендеш на 87-й минуте, реализовав пенальти. Отметим, что за Кабо-Верде выступает полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, который появился в старте и отыграл полную встречу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
29 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
1 : 0
Мавритания
1:0 Мендеш – 88'    
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