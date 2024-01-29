Сборная Кабо-Верде с Ленини обыграла Мавританию и прошла в 1/4 Кубка африканских наций

Сегодня, 29 января, завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кабо-Верде и Мавритании. Команды играли на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу кабовердианцев.

Единственный мяч забил Райан Мендеш на 87-й минуте, реализовав пенальти. Отметим, что за Кабо-Верде выступает полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, который появился в старте и отыграл полную встречу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.