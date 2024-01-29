Новичок «Спартака» Угальде обратился к фанатам красно-белых

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде, недавно перешедший из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак», обратился к болельщикам красно-белых.

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Это Манфред Угальде. Очень рад быть здесь! Жду встречи с вами! Давай, «Спартак!» — приводит слова Угальде пресс-служба красно-белых.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба московского «Спартака» официально объявила о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.