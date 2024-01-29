«Вести дела с Россией не очень приятно». Директор «Твенте» о переходе Угальде в «Спартак»

Арнольд Бруггинк, технический директор нидерландского футбольного клуба «Твенте», поделился мнением о ведении бизнеса с Россией и российским клубами в контексте сегодняшнего перехода нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Клубу задают вопросы о ведении бизнеса с Россией, какая позиция на это у «Твенте»? Мы бы предпочли вообще не отпускать игрока. Конечно, вести бизнес с Россией не очень приятно, но игрок очень хотел уйти, и тогда нужно искать решение. Кроме того, московский «Спартак» не находится в санкционном списке, и юристы выясняли, соответствуем ли мы требованиям, предъявляемым правительством к ведению бизнеса с Россией. Похоже, что в этой области нет никаких препятствий», — приводит слова Бруггинка официальный сайт нидерландского клуба.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба московского «Спартака» официально объявила о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.