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«Ювентус» договорился о подписании 19-летнего бразильского защитника

«Ювентус» договорился о подписании 19-летнего бразильского защитника
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Центральный защитник молодёжной команды «Палмейраса» Педро Фелипе в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летний футболист перейдёт в туринский клуб на правах шестимесячной аренды. «Ювентус» будет иметь право выкупа Фелипе за € 2 млн. Молодой защитник прибудет в Турин для прохождения медицинского обследования и подписания контракта во вторник, 30 января.

Фелипе выступает за «Палмейрас» с прошлого года. В текущем сезоне защитник провёл за молодёжный состав клуба 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Ювентус» ещё одного центрального защитника.

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