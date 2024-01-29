«Аль-Шабаб» ради подписания Ракитича отказался от приобретения лидера «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон, по всей видимости, останется в английском клубе как минимум до лета. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Шабаб» до сих пор не отправил «сорокам» официальное предложение о покупке парагвайского хавбека. При этом трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается во вторник, 30 января.

Отмечается, что подобное решение руководства «Аль-Шабаба», скорее всего, связано с желанием как можно скорее завершить оформление перехода полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сорок» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.