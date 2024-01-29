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«Это возможно». Нидерландский журналист — о давлении государства на «Твенте» и «Спартак»

«Это возможно». Нидерландский журналист — о давлении государства на «Твенте» и «Спартак»
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Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс поделился мнением, могло ли быть давление со стороны нидерландских властей на «Твенте» из-за переговоров с московским «Спартаком» по поводу трансфера нападающего Манфреда Угальде.

«Не слышал о том, чтобы Королевский футбольный союз Нидерландов и правительство страны оказывали давление на «Твенте» во время переговоров со «Спартаком» по Угальде. Но мне кажется, что это возможно, учитывая нынешнюю политическую обстановку», — приводит слова Каптейнса «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня пресс-служба московского «Спартака» официально объявила о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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