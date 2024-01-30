«Это крупнейшая продажа в истории Турции». Тренер «Галатасарая» о переходе Боэ в «Баварию»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что переход защитника Саши Боэ в мюнхенскую «Баварию» стал крупнейшей продажей в истории Турции.

«Это была крупнейшая продажа в истории турецкого футбола. Мы должны поздравить клуб и его менеджеров. Саша всегда усердно работал. Он хороший пример для футболистов. Мы должны отдать ему должное. Как тренеру мне жаль, потому что я потерял очень важного игрока. Но деньги были большим бюджетом для «Галатасарая». Я желаю ему успехов и продолжать совершенствоваться в «Баварии», — приводит слова Бурука пресс-служба клуба.

По информации интернет-портала Transfermarkt, Боэ перешёл в немецкий клуб за € 30 млн. При этом 23-летний футболист сыграл в нынешнем сезоне 31 матч во всех турнирах, где отметился двумя мячами.