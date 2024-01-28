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«Бавария» объявила о переходе защитника Боэ из «Галатасарая»

«Бавария» объявила о переходе защитника Боэ из «Галатасарая»
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«Бавария» объявила о подписании контракта с 23-летним правым защитником Сашей Боэ, который перешёл в мюнхенский клуб из турецкого «Галатасарая».

«Для меня это сбывшаяся мечта. Для меня большая честь играть за такой большой клуб, как «Бавария». Я действительно с нетерпением жду возможности сыграть со всеми этими великими игроками. Я защитник, который любит атаковать. Мне нравится играть, как впереди, так и в обороне», — приводит слова Боэ официальный сайт «Баварии».

Мюнхенский клуб заключил трудовое соглашение с Боэ, рассчитанное до 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата Турции игрок провёл 19 матчей, в которых забил один мяч. Также на счету футболиста 12 игр и один гол в Лиге чемпионов УЕФА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунского защитника в € 22 млн.

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