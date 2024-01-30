Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть свою чековую книжку и передумать уходить

Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть свою чековую книжку и передумать уходить
Аудио-версия:
Комментарии

Майк Гордон, являющийся президентом компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем», предлагал главному тренеру команды Юргену Клоппу открыть свою чековую книжку и передумать уходить из клуба по окончании сезона, сообщает Liverpool Echo.

Гордон позвонил Клоппу через несколько часов после заявления Юргена. Президент «Ливерпуля» предложил открыть свою чековую книжку и передумать. Пара посмеялась над этим, а Юрген отклонил «заманчивое бескорыстное предложение» своего начальника и заявил, что принял решение об уходе.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Материалы по теме
Стал известен новый кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android