Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть свою чековую книжку и передумать уходить

Майк Гордон, являющийся президентом компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем», предлагал главному тренеру команды Юргену Клоппу открыть свою чековую книжку и передумать уходить из клуба по окончании сезона, сообщает Liverpool Echo.

Гордон позвонил Клоппу через несколько часов после заявления Юргена. Президент «Ливерпуля» предложил открыть свою чековую книжку и передумать. Пара посмеялась над этим, а Юрген отклонил «заманчивое бескорыстное предложение» своего начальника и заявил, что принял решение об уходе.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.