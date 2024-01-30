Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Ла Лиги высказался о решении Хави покинуть «Барселону» в конце сезона

Президент Ла Лиги высказался о решении Хави покинуть «Барселону» в конце сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление Хави об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце сезона.

«Слова Хави об уходе? Это произошло так недавно, что у меня не было возможности много об этом размышлять. Такие решения случаются, одни уходят, другие приходят. Ситуация в «Барселоне» отражает то, что бывает, когда наступает спортивный кризис. Это может происходить во всех клубах, независимо от того, хорошо у вас идут дела или нет в финансовом отношении. «Барселона» — это команда, которая всегда стремится выиграть всё, и для тренера это разочарование, когда он не достигает успеха. Это случается и с другими командами со своими целями», — приводит слова Тебаса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Материалы по теме
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android