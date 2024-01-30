Президент Ла Лиги высказался о решении Хави покинуть «Барселону» в конце сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление Хави об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце сезона.

«Слова Хави об уходе? Это произошло так недавно, что у меня не было возможности много об этом размышлять. Такие решения случаются, одни уходят, другие приходят. Ситуация в «Барселоне» отражает то, что бывает, когда наступает спортивный кризис. Это может происходить во всех клубах, независимо от того, хорошо у вас идут дела или нет в финансовом отношении. «Барселона» — это команда, которая всегда стремится выиграть всё, и для тренера это разочарование, когда он не достигает успеха. Это случается и с другими командами со своими целями», — приводит слова Тебаса Marca.

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Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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