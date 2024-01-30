Луис Суарес опубликовал пост после дебютного гола за «Интер Майами»

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост после первого гола за новый клуб. Суарес отличился в товарищеском матче с «Аль-Хилялем».

«Продолжаем работать», — написал Суарес в своей социальной сети.

Напомним, Суарес перешёл в «Интер Майами» в январе 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2024 года.

Последним клубом Суареса был «Гремио». В прошлом сезоне уругваец провёл 33 матча в бразильской Серии А, в которых записал в свой актив 17 голов и 11 результативных передача.

Отметим, за «Интер Майами» выступают сразу несколько бывших партнёров Суареса по «Барселоне» — Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»