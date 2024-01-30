Лионель Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может возглавить «Барселону».

Как сообщает Todofichajes, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично посоветовал руководству каталонского клуба обратить внимание на кандидатуру Скалони.

Напомним, решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Специалист возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу.

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