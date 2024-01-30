«Наполи» в матче с «Лацио» повторил антирекорд 12-летней давности

Вчера, 28 января, «Наполи» и «Лацио» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии – 0:0.

На двоих команды нанесли 15 ударов по воротам друг друга, но только один в створ («Лацио»).

Таким образом неаполитанцы впервые с 2012 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в матче Серии А, а в целом это третий случай, начиная с сезона-2007/2008, когда команда вернулась в высший дивизион.

При этом команда превзошла римлян по проценту владения мячом – 61 на 39.

Напомним, после результата этого матча «Лацио» находится на шестой строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 34 очка в 21 проведённом матче. «Наполи» же располагается на девятой позиции. Команда, возглавляемая Вальтером Маццарри, набрала 32 очка после аналогичного количества встреч.