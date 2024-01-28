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«Наполи» сыграл вничью с «Лацио» и расположился на девятом месте в таблице Серии А

«Наполи» сыграл вничью с «Лацио» и расположился на девятом месте в таблице Серии А
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Сегодня, 28 января, прошёл матч 22-го тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Лацио» сыграл вничью с «Наполи» со счётом 0:0.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но осуществить это так и не смогли, первая половина закончилась без забитых мячей. Во втором тайме сценарий игры остался таким же — команды пытались забить гол и выйти вперёд, но сделать это не смогли. «Наполи» сыграл вничью с «Лацио» со счётом 0:0.

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

После результата данного матча «Лацио» находится на шестой строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 34 очка в 21 проведённом матче. «Наполи» же располагается на девятой позиции. Команда, возглавляемая Вальтером Маццарри, набрала 32 очка после аналогичного количества встреч.

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