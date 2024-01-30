«Он смертельно опасен». Де Росси оценил игру Ромелу Лукаку в матче с «Салернитаной»

Новый главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку в матче 22-го тура Чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:1).

«В первом тайме он был единственным, кто немного растянул наших соперников. Когда нам удавалось перемещать мяч, он мог совершать забеги сзади, а мы не оказывали ему особой помощи. Верно и то, что когда наша игра во владении мячом была слишком медленной — они играли с тремя центральными защитниками – для него не было места. Когда мы лучше владеем мячом, если он находит брешь для передачи, он смертельно опасен, если вы можете подать на него в штрафной.

Он боролся и трудился ради команды и помог больше, чем в матче с «Вероной». Он немного отступил, когда нам пришлось засучить рукава. Я доволен. Когда ты видишь, как такой победитель, как он, убегает, толкается, пытаясь удержать мяч до конца, это приятно видеть. Именно такого настроя мы хотим», — приводит слова Де Росси официальный сайт клуба.

Даниэле Де Росси стал главный тренером «Ромы» после увольнения Жозе Моуринью. Контракт 40-летнего итальянца с клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

После 22 туров «Рома» занимает пятое место в Серии А с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (54 очка).