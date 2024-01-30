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Стало известно, кого купит «Реал» вместо Мбаппе в случае отказа француза

Стало известно, кого купит «Реал» вместо Мбаппе в случае отказа француза
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Мадридский «Реал» уже длительное время ведёт переговоры о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан клуба, однако трансфер футболиста может не состояться. На этот случай в «Королевском клубе» определились с кандидатом, который может пополнить состав команды в случае срыва трансфера Мбаппе, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По сведениям источника, планом «Б» для испанцев является вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау. Мадридский клуб видит в нём потенциальную замену фигуре Мбаппе.

Ранее сообщалось, об интересе к Леау со стороны «Нькасла» и «ПСЖ». Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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