Микель Артета ответил на вопрос о доминировании в АПЛ после ухода Юргена Клоппа

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, появится ли большая возможность попытаться доминировать в лиге после ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Мы не знаем. Я думаю, мы должны позаботиться о наших собственных делах; нам еще многое предстоит сделать. Мы не знаем, что делают другие, и иногда приходит новый менеджер, который сразу оказывает действительно большое влияние, и в этой лиге есть несколько случаев, когда это происходило в прошлом, а затем иногда, как вы сказали, происходит переход. Мы не можем это контролировать, поэтому давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончанию сезона. 56-летний специалист возглавил команду в октябре 2015 года.

После 21 тура «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 43 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (48 очков).