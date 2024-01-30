Кот-д'Ивуар — первая страна-хозяйка КАН с 1986 года, выбившая действующих чемпионов Африки

Сборная Кот-д'Ивуара стала первой командой-хозяйкой Кубка африканских наций с 1986 года, выбившей действующих чемпионов Африки с турнира. Ивуарийцы обыграли Сенегал (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/8 финала накануне. 38 лет назад это достижение покорилось Египту — «фараоны» в финале выиграли у Камеруна.

Напомним, в состоявшемся накануне, 28 января, матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над Сенегалом в серии послематчевых пенальти. Ивуарийцы вышли в четвертьфинал Кубка Африки и сыграют на этой стадии с победителем пары Мали — Буркина Фасо.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.