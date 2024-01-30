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Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: по милости бога «красные» не подписали Кайседо

Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: по милости бога «красные» не подписали Кайседо
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о сорвавшемся летом трансфере полузащитника Мойсеса Кайседо в мерсисайдский клуб. Хавбек в итоге перешёл в «Челси».

«Надеюсь, «Челси» смотрят в турнирную таблицу. Это божья милость, что «Ливерпуль» не подписал Кайседо. Владельцы сэкономили более € 120 млн, чтобы вложить их потом в команду. «Челси» же вёл себя на рынке просто нерационально. Да, конечно, медленно, но верно они встают на ноги, но хуже, чем было, быть не могло!» — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 48 очков. «Челси» располагается на девятом месте (31 очко).

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