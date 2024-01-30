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Деметрадзе: после тренировок Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки

Деметрадзе: после тренировок Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о нагрузках под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского. По его мнению, при таких нагрузках даже Криштиану Роналду разлюбил бы тренировки.

Фото: Phil Cole/Getty Images

«Когда только приехал в Киев, Валерий Васильевич сразу предупредил: будет тяжело, но надо потерпеть. И действительно было очень трудно: нагрузки огромные. Первую предсезонку в Киеве всем было сложно выдержать. Я почти умирал, колени тряслись. Зато потом в чемпионате отлично себя чувствовал. Думаю, после Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки, ха-ха! У меня таких не было больше нигде», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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