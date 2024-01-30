TuttoAtalanta: эволюция Миранчука от запасного до ключевого игрока — это история таланта

Итальянское издание TuttoAtalanta, специализирующиеся на новостях об «Аталанте», проанализировало нынешний состав команды, отметив в нём главных действующих лиц. В число ключевых игроков, чьи заслуги были отмечены отдельно, попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В частности автор статьи высказался о прогрессе игрока по ходу сезона.

«Возрождение Миранчука. После первой части сезона, отмеченной нестабильной игрой, Алексей Миранчук удивил всех, став ценным звеном в атаке „Аталанты“. Его эволюция от второстепенного до ключевого игрока — это история решимости и таланта. В ходе этой истории россиянин отдавал решающие передачи и забивал жизненно важные голы для команды из Бергамо», — написано в материале интернет-портала TuttoAtalanata.