Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TuttoAtalanta: эволюция Миранчука от запасного до ключевого игрока — это история таланта

TuttoAtalanta: эволюция Миранчука от запасного до ключевого игрока — это история таланта
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянское издание TuttoAtalanta, специализирующиеся на новостях об «Аталанте», проанализировало нынешний состав команды, отметив в нём главных действующих лиц. В число ключевых игроков, чьи заслуги были отмечены отдельно, попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В частности автор статьи высказался о прогрессе игрока по ходу сезона.

«Возрождение Миранчука. После первой части сезона, отмеченной нестабильной игрой, Алексей Миранчук удивил всех, став ценным звеном в атаке „Аталанты“. Его эволюция от второстепенного до ключевого игрока — это история решимости и таланта. В ходе этой истории россиянин отдавал решающие передачи и забивал жизненно важные голы для команды из Бергамо», — написано в материале интернет-портала TuttoAtalanata.

Материалы по теме
Миранчук принёс победу, Захарян вылетел с травмой. Выходные россиян за границей
Миранчук принёс победу, Захарян вылетел с травмой. Выходные россиян за границей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android