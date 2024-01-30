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Как играют российские футболисты за границей, январь-2024: Головин, Захарян, Миранчук, Кузяев, Оздоев, Шапи, статистика

Миранчук принёс победу, Захарян вылетел с травмой. Выходные россиян за границей
Никита Паглазов
Выходные россиян за границей
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А вышедший вместо Кузяева игрок стал героем крутой концовки.

Российская Премьер-Лига пока находится на паузе, но европейские чемпионаты идут вовсю. Как в прошедший уикенд сыграли наши легионеры? Рассказываем о главных именах.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Российский полузащитник постепенно проходит путь от ненужного тренеру футболиста до одного из лидеров «Аталанты». В прошедшем туре Миранчук вышел в старте на матч Серии А с «Удинезе». И стал автором гола! На 33-й минуте он переправил мяч в ворота после паса от Шарля Де Кетеларе. Это всего второй гол для Алексея в нынешнем сезоне чемпионата Италии — но какой важный! Именно он принёс победу «Аталанте».

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Миранчук – 33'     2:0 Скамакка – 45+1'    

На счету Миранчука два удара по воротам, 59 касаний мяча, три предударных действия, 72% удачных передач и две попытки дриблинга. WhoScored поставил полузащитнику оценку 7,5. Классный перформанс от россиянина!

Смотрим на гол Миранчука в выходные:
Изящный гол Миранчука в Италии! Россиянин тащит «Аталанту» в Лигу чемпионов. Видео
Изящный гол Миранчука в Италии! Россиянин тащит «Аталанту» в Лигу чемпионов. Видео

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: asmonaco.com

В прошедшем туре «Монако» проводил важнейшую выездную встречу в Марселе. Монегаски борются за место в Лиге чемпионов, а «Марсель» — один из конкурентов, пусть и отстающий. Однако «Монако» сыграл вничью с провансальцами, завершая матч вдевятером. А первый гол во встрече организовал именно Головин. Александр классно закинул мяч за спины защитникам «Марселя», а Виссам Бен-Йеддер убежал и открыл счёт.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 7'     1:1 Обамеянг – 38'     1:2 Аклиуше – 45+4'     2:2 Балерди – 50'    
Удаления: нет / Марипан – 11', Закария – 86'

Россиянин провёл на поле весь матч, нанеся один удар по воротам, совершив 55 касаний мяча, один отбор, пять перехватов, а также заблокировав три удара соперника. Помимо этого, Головин четыре раза успешно пошёл в дриблинг и отдал пять продвигающих передач. Россиянин классно потрудился в обороне при численном меньшинстве у «Монако», отдав при этом голевой пас. WhoScored назвал Головина лучшим игроком матча, поставив оценку 8,4.

Скоро «Монако» станет «денежным мешком»?
Клуб Головина станет вторым «ПСЖ»? Вместо российского олигарха в «Монако» ждут шейхов
Клуб Головина станет вторым «ПСЖ»? Вместо российского олигарха в «Монако» ждут шейхов

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: hac-foot.com

В прошедшем туре команда Далера Кузяева провела непростой выездной матч с «Лорьяном». Концовка вышла эпичной: «Гавр» пропустил на 90+2-й минуте, но через пару атак сравнял счёт и спас ничью — 3:3. Правда, произошло это без Кузяева на поле: Далера на 70-й минуте заменил Андре Айю, оформивший в итоге дубль и забивший спасительный гол.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 3
Гавр
Гавр
0:1 Сабби – 15'     1:1 Луза – 33'     2:1 Кари – 51'     2:2 Айю – 85'     3:2 Бамба – 90+2'     3:3 Айю – 90+4'    

А что Кузяев? За 69 минут на поле он четыре раза отобрал мяч, совершил 43 касания, отдал 81,6% успешных передач и один продвигающий пас. Не самая яркая статистика, но и плохой её не назвать. «Гавр» идёт на 11-м месте в Лиге 1 после 19 туров — неплохой результат для дебютанта.

Подробности эпичного матча «Гавра» Кузяева:
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Замена Кузяева спасла «Гавр». Уступил место ветерану, который устроил шоу!

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Getty Images

Одна из самых грустных новостей выходных прилетела из Сан-Себастьяна. Захарян вышел в старте на матч 22-го тура с «Райо Вальекано», но получил травму на 29-й минуте встречи. Арсен растянул связки левой лодыжки, сроки восстановления неизвестны. Желаем россиянину здоровья и скорейшего возвращения.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид

В прошедшей игре Захарян успел 12 раз коснуться мяча, заблокировать два удара. Правда, процент успешных передач низкий — 37,5%. «Сосьедад» в итоге сыграл вничью. Команда всё дальше от зоны Лиги чемпионов.

Как баски провели матч с Захаряном и без него:
Захарян сломался уже в первом тайме. Его «Сосьедад» продолжает затухать
Захарян сломался уже в первом тайме. Его «Сосьедад» продолжает затухать

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис» Салоники, Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: arisfc.com.gr

«Арис» занимает пятое место в таблице чемпионата Греции, но вряд ли поборется за попадание в топ-3. Отставание от идущего третьим «Панатинаикоса» — 11 очков. В прошедшем туре клуб из Салоник обыграл в гостях «Кифисию» — 1:0.

Греция - Суперлига . 20-й тур
27 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Кифисия
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Фетфацидис – 16'    

Российский полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов не участвовал в результативной атаке. Всего он провёл на поле 56 минут и был заменён. На счету россиянина по-прежнему четыре гола и четыре ассиста в 17 встречах чемпионата Греции.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

В прошедшем туре ПАОК Оздоева проводил важную встречу с «Панатинаикосом». Перед встречей у команд было по 44 очка, а победу одержал клуб из Салоник — 2:1. Оздоев провёл на поле 88 минут, но в голевых атаках не поучаствовал. У ПАОКа сработала связка Десподов — Тайсон: болгарин отметился дублем, а бразилец отдал два голевых паса.

Греция - Суперлига . 20-й тур
28 января 2024, воскресенье. 21:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 1
Панатинаикос
Афины
1:0 Десподов – 43'     1:1 Бакасетас – 51'     2:1 Десподов – 56'    

Команда Оздоева теперь единоличный лидер чемпионата Греции с 47 очками. Следом идут АЕК (45) и «Панатинаикос» (44).

Как сыграли другие россияне?

Защитник бельгийского «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл 90 минут во встрече 22-го тура чемпионата с «Гентом». Команды сыграли вничью (2:2), а россиянин отметился лишь жёлтой карточкой. «Вестерло» в 22 турах набрал 22 очка и занимает 11-е место в бельгийской лиге.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 22-й тур
27 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Гент
Гент
Окончен
2 : 2
Вестерло
Вестерло
0:1 Верман – 17'     1:1 Гандельман – 44'     1:2 Мадсен – 87'     2:2 Гандельман – 90+7'    

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле лишь на 72-й минуте, не поучаствовав в разгроме «Этникоса». А ведь его команда забила шесть голов! У россиянина в этом сезоне не лучшая статистика: три гола в 14 турах. Ждём свершений от Кокорина. Его «Арис» идёт вторым в чемпионате Кипра, отставая от лидирующего АПОЭЛа на четыре очка.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 21-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Этникос
Ахнас
Окончен
2 : 6
Арис
Лимасол
0:1 Бенгтссон – 3'     0:2 Гомис – 29'     0:3 Монтнор – 54'     0:4 Semedo – 68'     1:4 Mezquida – 71'     2:4 De Iriondo – 79'     2:5 Шполярич – 85'     2:6 Sawo – 89'    

Россияне, не сыгравшие в прошедшие выходные

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев снова остался в запасе. Его команда с минимальным счётом обыграла дома «Тернану». Черышев не появляется на поле уже три тура подряд.

Италия - Серия B . Серия В. 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 0
Тернана
Терни
1:0 Бузио – 84'    
Удаления: нет / Фавилли – 90+1'

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин остался в запасе на уже упомянутый матч чемпионата Греции с ПАОКом.

Греция - Суперлига . 20-й тур
28 января 2024, воскресенье. 21:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 1
Панатинаикос
Афины
1:0 Десподов – 43'     1:1 Бакасетас – 51'     2:1 Десподов – 56'    

Вингер азербайджанского «Нефтчи» Резиуан Мирзов не вышел на поле в матче 20-го тура с «Габалой».

Азербайджан - Премьер-лига . 20-й тур
28 января 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Нефтчи Б
Баку
Окончен
3 : 1
Габала
Габала
1:0 Махмудов – 61'     2:0 Valdez – 67'     2:1 Сафаров – 87'     3:1 Морено – 90+5'    
Удаления: нет / Очигава – 59'

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин также остался без игрового времени во встрече с «Антверпеном».

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Эйпен
Эйпен
Окончен
1 : 0
Антверпен
Антверпен
1:0 Байе – 30'    

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв остался в запасе и не сыграл в матче 20-го тура с «Кяпазом».

Азербайджан - Премьер-лига . 20-й тур
27 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Кяпаз
Гянджа
Окончен
1 : 2
Карабах
Агдам
1:0 Onanuga – 72'     1:1 Жунинью – 80'     1:2 Байрамов – 90+5'    
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