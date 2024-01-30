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Экс-форвард «Локо» Деметрадзе назвал двух лучших игроков «золотой» команды-2002

Экс-форвард «Локо» Деметрадзе назвал двух лучших игроков «золотой» команды-2002
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе назвал двух лучших игроков чемпионской команды железнодорожников образца 2002 года. Он выделил Дмитрия Лоськова и Марата Измайлова.

«Я посреди того сезона перешёл в «Аланию» — не мог же предвидеть, что они станут чемпионами. Весь коллектив был отличный, но особенно выделил бы Лоськова, конечно. Очень классный футболист, лидер команды. Марат Измайлов тоже в порядке был. Ничего про его мнительность не слышал. Возможно, человека замучили травмы. Подробностей не знаю, так как мало пробыл в «Локо». Но футболистом Измайлов был классным», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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