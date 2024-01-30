«ПСЖ» до сих пор не делал Мбаппе предложений о продлении контракта

Футбольный клуб «ПСЖ» до сих пор не делал нападающему Килиану Мбаппе предложений о продлении контракта, сообщает испанское издание AS. Действующее соглашение француза с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.

По информации источника, руководство клуба сначала настроено выяснить, хочет ли Мбаппе быть частью долгосрочного проекта в Париже. Напомним, ранее сообщалось, что Килиан сообщит «ПСЖ» решение о своём будущем в клубе в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского нападающего в € 180 млн. «ПСЖ» после 19 туров чемпионата Франции нынешнего сезона занимает первое место в таблице, набрав 44 очка.