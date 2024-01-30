Чемпион мира в составе сборной Аргентины может перейти в «Фиорентину»

«Фиорентина» нацелена на подписание атакующего полузащитника «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины Тьяго Альмады. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, представители «фиалок» уже успели связаться с американским клубом для обсуждения потенциального перехода 22-летнего футболиста. «Аталанта» запросила за своего атакующего игрока около € 25 млн, однако «Фиорентина» пока не готова расставаться с подобной суммой. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переезде в Серию А.

Альмада выступает за «Атланту Юнайтед» с 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. Контракт игрока с американским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.