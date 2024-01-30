«Барселона» понесёт внушительные финансовые потери в случае неудачного сезона

При условии непопадания в четвёрку сильнейших команд по итогам нынешнего сезона Примеры бюджет «Барселоны» гарантированно недосчитается около € 50 млн в следующем году. Об этом сообщает As.

В случае невыхода «блауграны» в Лигу чемпионов-2024/2025 каталонская команда не сможет рассчитывать на деньги за участие в групповом этапе (€ 15,7 млн), на € 25 млн за восемь игр в новом формате турнира, а также на возможный бонус за выход в плей-офф турнира (€ 9,6 млн).

Кроме того, в случае непопадания «Барселоны» в топ-2 Ла Лиги по итогам нынешнего сезона команда не получит путёвку в Суперкубок Испании (поскольку из Кубка Испании она уже вылетела) и лишится как минимум € 6 млн. Ещё € 50 млн сине-гранатовые могут потерять, если не попадут на клубный чемпионат мира — 2025, который пройдёт в новом формате.

Кроме того, если «блауграна» вылетит от «Наполи» в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, то не сможет заработать € 10,6 млн, положенные за выход в четвертьфинал турнира.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 44 очка за 21 тур. Отставание каталонцев от лидирующей «Жироны» составляет 11 очков. При этом сине-гранатовые имеют один матч в запасе.