Узбекистан — Таиланд: тайцам удалось сравнять счёт на 58-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречаются национальные сборные Узбекистана и Таиланда. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с малайзийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Узбекистан открыл счёт в матче в концовке первого тайма. Голом отметился форвард команды Азизбек Тургунбоев. Однако уже на 58-й минуте тайцам удалось сравнять счёт. Отличился Супачай Джайдед — 1:1.
До сегодняшнего дня Узбекистан не потерпел ни одного поражения на турнире. На групповом этапе команда разгромила Индию (3:0) и дважды сыграла вничью — с Австралией (1:1) и с Сирией (0:0). Тайцы, в свою очередь, также ни разу не проигрывали (2:0 с Кыргызстаном, 0:0 с Саудовской Аравией и Оманом).
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