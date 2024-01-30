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«Бавария» хочет забрать Брайана Сарагосу из «Гранады» уже этой зимой

«Бавария» хочет забрать Брайана Сарагосу из «Гранады» уже этой зимой
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Мюнхенская Бавария рассматривает возможность перехода полузащитника «Гранады» Брайана Сарагосы уже в это трансферное окно, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, в начале декабря стало известно, что Бавария» заключила сделку с «Гранадой» о приобретении Сарагосы, к немецкому клубу футболист должен присоединиться летом.

По информации источника, «Гранада» в курсе планов «Баварии», но не горит желанием отпускать Брайана в январе. Во-первых, испанцы уже не успеют найти замену Сарагосе, а во-вторых, в клубе его высоко ценят и хотят, чтобы он помог команде в достижении поставленных на сезон-2023/2024 целей.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн. В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 21 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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