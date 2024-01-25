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«Он не в полном порядке». Гвардиола — о физическом состоянии Холанда

«Он не в полном порядке». Гвардиола — о физическом состоянии Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд не сможет принять участие в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом», который состоится завтра, 26 января.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он всё ещё не готов, но близок к возвращению. Наш тренировочный сбор в Абу-Даби был хорошим, также Эрлинг тренировался в Манчестере последние несколько дней. Но пока что он не в полном порядке», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, норвежский футболист не принимает участие в матчах с начала декабря минувшего года из-за стрессового перелома стопы.

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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