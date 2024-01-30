Гвардиола высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гвардиола может возглавить «Барселону» после ухода Хави.

«У меня есть всё, о чем только может мечтать тренер. В том числе то, как [футболисты] меня поддерживают. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они невероятно поддерживали меня. Отличный коллектив. У меня есть всё. Я чувствую себя прекрасно. Конечно, когда-нибудь всё закончится, но сейчас я об этом не думаю», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.

Напомним, Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист помог сине-гранатовым завоевать три чемпионских титула, выиграть Кубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. После ухода из «Барселоны» Гвардиола возглавил мюнхенскую «Баварию», в которой проработал три года. С 2015-го Хосеп тренирует «Манчестер Сити».